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Beşiktaş'tan Trabzonspor'un talebine destek: 'Deplasman yasağı kaldırılsın'

Beşiktaş'tan Trabzonspor'un talebine destek: 'Deplasman yasağı kaldırılsın'

12.10.2026 21:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan Trabzonspor'un talebine destek: 'Deplasman yasağı kaldırılsın'

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi deplasman tribün yasağı hakkında bir açıklama yayımladı. Beşiktaş Kulübü ise bordo-mavili ekibin deplasman yasağının kaldırılması talebine destek verdi.

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde deplasman yasağının iki taraf için de kaldırılmasını istedi.

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak olan bordo-mavililer bu maç için de İstanbul'da oynanacak maç için de talebini açıkladı. 

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"DEPLASMAN YASAKLARI KALKSIN"

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde: 

"Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında, taraftarlarımızın karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

19 Ekim Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyebilmelerini arzu ediyoruz.

Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz.

Bu doğrultuda, Trabzon Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden, gerekli adımların atılması konusunda destek bekliyoruz."

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BEŞİKTAŞ'TAN DEPLASMAN TALEBİNE DESTEK

Beşiktaş, Trabzonspor'un deplasman yasağının kaldırılması yönündeki çağrısına destek verdi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız güzide rakiplerimizden Trabzonspor’un “Deplasmana Yasak Kaldırılsın” başlığıyla paylaştığı çağrıya yürekten katılıyoruz.

Taraftarlar, futbolun en önemli unsurlarından biridir. Başta taraftarlarımız olmak üzere her renkten futbolsever, gönül verdiği takımını ülkemizin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmelidir.

Beşiktaş JK olarak; deplasmanda Trabzonspor’la oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın deplasman tribününde bulunmalarını arzuluyor, evimizde oynayacağımız karşılaşmada da Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz.

Ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasağı uygulamasının bu çağrıların ardından son bulmasını temenni ediyoruz.

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