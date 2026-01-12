Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'tan transfer mesajı: 'İlk 11'de forma giyebilecek...'

12.01.2026 17:33:00
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, siyah-beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, siyah-beyazlıların transfer çalışmalarıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

Taraftarların merakla beklediği takviyeler konusunda net mesajlar veren Daltaban, Fotomaç'a yaptığı açıklamada transferlerin kısa süre içinde sonuçlanabileceğini söyledi.

"TAKVİYE YAPACAĞIZ"

"Takviye yapacağız, sözümüzün arkasındayız" diyen Hakan Daltaban, sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Daltaban, "Futbol komitemiz ve başkanımız, teknik kadromuzla birlikte bu konuda çok dikkatli bir çalışma yürütüyor. Takımda oynayacak, uygun şartlarda oyuncular alacağız. İlk 11'de forma giyebilecek nitelikte oyuncularla son aşamalara geldik. Biliyorsunuz bu işlerin pazarlık süreçleri var. Kısa zamanda sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu hafta içi biraz daha netleşir" ifadelerini kullandı.

"ONU TEKNİK KADROYA SORUN"

Transfer sayısıyla ilgili soruya ise temkinli yaklaşan Daltaban, bu konunun teknik kadronun tasarrufunda olduğunu belirtti. Tecrübeli yönetici, "Onu teknik kadroya sorun. Ben bu kulübün ikinci başkanıyım. Bu işi sorgulamak ve hızlandırmakla mükellefim. O yüzden pazarlıkları yapan futbol komitesi, hocalarımızla koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Onlara sorarsınız" dedi.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Hakan Daltaban

