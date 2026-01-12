Oyuncuyla anlaşma tamam... Beşiktaş, stoper transferinde sona yaklaştı!

Ara transferde öncelik verdiği mevkilerin başında stoper gelen Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için yeniden vites yükseltti.

HT Spor'un haberine göre; Fildişili oyuncuyla yaptığı ilk temaslardan bu yana önemli mesafe kat eden siyah-beyazlılar, 3.5 yıllık sözleşmede anlaşma sağlarken gözler kulübü Wolverhampton'a çevrildi.

Satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile transferi noktalamaya çalışan siyah-beyazlıların İngiliz ekibi ile pazarlıkları devam ediyor.

Gabriel Paulista'nın da ayrılığı ile savunmadaki hamle büyük önem kazanırken siyah-beyazlılar stoper konusunu kısa süre içinde çözmeyi planlıyor.

Wolverhampton forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gollük hücum katkısı da verdi.