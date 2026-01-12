Oyuncuyla anlaşma tamam... Beşiktaş, stoper transferinde sona yaklaştı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.01.2026 13:35:00
Ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, Emmanuel Agbadou ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Siyah beyazlı ekibin, oyuncunun kulübü Wolves ile pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Ara transferde öncelik verdiği mevkilerin başında stoper gelen Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için yeniden vites yükseltti.

HT Spor'un haberine göre; Fildişili oyuncuyla yaptığı ilk temaslardan bu yana önemli mesafe kat eden siyah-beyazlılar, 3.5 yıllık sözleşmede anlaşma sağlarken gözler kulübü Wolverhampton'a çevrildi.

Satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile transferi noktalamaya çalışan siyah-beyazlıların İngiliz ekibi ile pazarlıkları devam ediyor.

Gabriel Paulista'nın da ayrılığı ile savunmadaki hamle büyük önem kazanırken siyah-beyazlılar stoper konusunu kısa süre içinde çözmeyi planlıyor.

Wolverhampton forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gollük hücum katkısı da verdi.

