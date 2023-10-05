Beşiktaş taraftarı stadyumu terk etmedi: 'O takım gelecek, hesap verecek'

Beşiktaş taraftarı, 3-2 kaybedilen Lugano maçının ardından tribünleri terk etmedi ve 'O takım gelecek, hesap verecek' tezahüratı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 22:09
Beşiktaş taraftarı stadyumu terk etmedi: 'O takım gelecek, hesap verecek'
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Siyah beyazlı taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından stadyumu terk etmedi ve 'O takım gelecek, hesap verecek' tezahüratları yaptı.

Dakikalar geçmesine karşın siyah beyazlı futbolcular yeniden sahaya gelmeyince 'O takım buraya s.... s.... gelecek' tezahüratları yapıldı.

Tribünler, maçın bitiminin ardından 'istifa' tezahüratarı sonrası yüksek sesle müzik açılmasına da yoğun şekilde tepki gösterdi.


beşiktaş Lugano UEFA Konferans Ligi

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