Beşiktaş taraftarından büyük tepki: Mehmet Büyükekşi stadyumu terk etti
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş tribünlerinden gelen küfürlü tezahüratlar ve tepkiler sonrası Tüpraş Stadyumu'ndan ayrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, tepkilerin ardından Beşiktaş - Lugano maçını izlemeye gittiği Tüpraş Stadyumu'ndan ayrıldı.
Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ı desteklemek için Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile birlikte stadyumdaki yerini aldı.
Mücadelenin ilk devresinin sonunda Beşiktaşlı tribünler, Büyükekşi'ye yönelik olarak küfürlü tezahüratlar ve tepkilerde bulundu.
Fanatik'in haberine göre; Büyükekşi, Ahmet Nur Çebi'ye bir şeyler söylerek el kol hareketi yaparak 44. dakikada stadı terk etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tapuda yeni düzenleme geliyor
- AYM'den Can Atalay kararı!
- 'Erdoğan'ın seçimden önceki görüşüymüş'
- Şikâyetini Allah’a yapan hâkim
- Herkesin merak ettiği 'köstebek' bakan açıklandı!
- Ali Koç o görüntü hakkında ilk kez konuştu!
- İYİ Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu!
- 'Terbiyesizce davranışlar'
- Masada 'Ankara' varmış!
- 'Çok istedik ama olmadı!'