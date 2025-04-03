Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki!

Beşiktaş tribünleri, Göztepe maçının son anlarında Ersin Destanoğlu'na tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 22:47

Beşiktaş, Göztepe'ye 3-1 yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti.

Beşiktaş tribünleri, bu karşılaşmanın son anlarında Ersin Destanoğlu'na tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç 3-1'e geldikten sonra top Ersin'e geldiğinde 24 yaşındaki futbolcuyu ıslıkladı.

Beşiktaş tribünleri, bu sezon daha önce de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında Ersin'e tepki göstermişti.


Etiketler: #ersin destanoğlu #beşiktaş #Tepki

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