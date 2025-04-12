Beşiktaş taraftarından futbolculara tepki!
Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar futbolculara tepki gösterdi.
Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş, oynadığı son altı resmi maçta tek galibiyet aldı ve yalnızca Galatasaray'ı mağlup etti.
Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir ile oynanan maçın 73. dakikasında takıma tepki göstermeye başladı. Siyah-beyazlı tribünlerin tepkisi maç bittikten sonra da devam etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda tribünleri alkışladı. Bu dakikalarda Beşiktaşlı tribünlerden ıslık sesleri yükseldi ve Beşiktaş takımı soyunma odasına tepkilerle gitti.
TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ BOŞALTMADI
Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından tribünlerden ayrılmadı ve, "O takım gelecek hesap verecek!" tezahüratı yaptı.
Beşiktaşlı oyuncular, daha sonra sahaya geri döndü ve tribünlerden özür diledi.
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