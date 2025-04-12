Beşiktaş taraftarından futbolculara tepki!

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar futbolculara tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarından futbolculara tepki!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 21:11

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş, oynadığı son altı resmi maçta tek galibiyet aldı ve yalnızca Galatasaray'ı mağlup etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir ile oynanan maçın 73. dakikasında takıma tepki göstermeye başladı. Siyah-beyazlı tribünlerin tepkisi maç bittikten sonra da devam etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda tribünleri alkışladı. Bu dakikalarda Beşiktaşlı tribünlerden ıslık sesleri yükseldi ve Beşiktaş takımı soyunma odasına tepkilerle gitti.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ BOŞALTMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından tribünlerden ayrılmadı ve, "O takım gelecek hesap verecek!" tezahüratı yaptı.

Beşiktaşlı oyuncular, daha sonra sahaya geri döndü ve tribünlerden özür diledi.


Etiketler: #beşiktaş #taraftar #Tepki

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta sakatlık: Mücadeleye devam edemedi!

Beşiktaş'ta sakatlık: Mücadeleye devam edemedi!
Üçüncülük için fırsat tepti... Beşiktaş, Yusuf Sarı'yı durduramadı! Beşiktaş 0-2 Başakşehir

Üçüncülük için fırsat tepti... Beşiktaş, Yusuf Sarı'yı durduramadı! Beşiktaş 0-2 Başakşehir
Beşiktaş divan kurulu toplantısında kavga! Eski başkan Hasan Arat'a yumruklu saldırı!

Beşiktaş divan kurulu toplantısında kavga! Eski başkan Hasan Arat'a yumruklu saldırı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler