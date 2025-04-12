Beşiktaş'ta sakatlık: Mücadeleye devam edemedi!
Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan Ernest Muçi maça devam edemedi. Sakatlık yaşayan oyuncunun yerine Joao Mario oyuna girdi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Rams Başakşehir'i konuk etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maça siyah beyazlılar Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Gedson, Salih, Chamberlain, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Mustafa 11'i ile çıktı.
Ernest Muçi, karşılaşmanın 27. dakikasında sakatlandı. Arnavut oyuncunun yerine Joao Mario oyuna girdi.
Etiketler: #beşiktaş #Trendyol Süper Lig #Başakşehir
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