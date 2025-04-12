Üçüncülük için fırsat tepti... Beşiktaş, Yusuf Sarı'yı durduramadı! Beşiktaş 0-2 Başakşehir

Yayınlanma: 12.04.2025 - 18:08

Güncelleme: 12.04.2025 - 21:01

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 62 ve 76. dakikalarda Yusuf Sarı kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 48 puanda kalan Beşiktaş, 4. sırada konumlandı. Üst üste 3. galibiyetini alan Başakşehir ise 45 puanla 6. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.

SON 6 MAÇTA YALNIZCA 1 GALİBİYET

Öte yandan Siyah-beyazlılar, tüm kulvarlarda son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 0-2 Başakşehir

90' Rashica'nın sol kanattan sol ayağıyla yaptığı ortada top arka direkteki Arroyo'yu geçerek auta çıktı.

88' Başakşehir'de Piatek yerini Keny'ye bıraktı.

88' Başakşehir'de Kemen yerine Umut Güneş oyunda.

87' Rashica'nın sol kanattan sol ayağıyla çevirdiği top kaleci Muhammed'de kalıyor.

85' Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruş barajdan dönüyor.

81' Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu yerine İmmobile oyunda.

80' Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner yerine Opoku oyuna dahil oluyor.

80' Başakşehir'de Yusuf Sarı yerini Deniz Türüç'e bıraktı.

77' Beşiktaş'ta Chamberlain yerine Arroyo oyuna dahil oldu.

76' GOL | Yusuf Sarı kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruşu kullandı sol ayağının içiyle vurduğu top barajın üzerinden ağlarla buluştu. Başakşehir farkı 2'ye çıkardı!

74' Beşiktaş'ta Paulista sarı kart gördü.

72' GOL İPTAL! Savunmadan uzun topla atılan topta Paulista'dan önce davranan Piatek topun sahibi oldu. Bomboş bir şekilde kaleye giden Piatek, sağ çaprazda karşı karışıya pozisyonda topu Mert'in sağından ağlarla buluşturmuştu ama Cihan Aydın pozisyon öncesinde faul olduğunu belirterek düdüğünü çaldı.

68' Yusuf Sarı'nın sağ kanatta çizgiye yakın açtığı ortayı ön direkte Paulista karşıladı. Korneri Başakşehir kullanacak.

64' Başakşehir'de Brnic yerini Figeuriedo'ya bıraktı.

62' GOL | Crespo sağ kanattaki Yusuf Sarı'yı gördü. Yusuf topla sağ çaprazdan ceza sahası yayına kadar topu sürerek açıyı aradı ve sol ayağıyla vurduğu şut Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu. Başakşehir 1-0 önde!

54' DİREKTEN DÖNDÜ! Beşiktaş, korner vuruşunu paslaşarak kullandı ardından Rashica arkada direğe ortasını açtı Pauslita yükselerek kafasını vurdu ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.

49' Başakşehir atağında ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top Crespo'dan sekerek dışarıya çıktı.

48' Beşiktaş'ın atağında ceza saha içi sol çaprazında topu alan Rashica, sol ayağıyla kale sahasına gönderdiği top kaleye yönelerek üstten auta çıktı.

47' AZ FARKLA! Gedson Fernandes'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Rashica sağ ayağıyla yakın köşeyi düşündü ancak top yan ağlarda kaldı.

46' Beşiktaş'ta Salih Uçan yerine Onur Bulut oyuna girdi.

45' Yusuf Sarı, sağ iç çaprazdan Piatek'i düşündü ama Paulista araya girerek topu taca gönderiyor.

42' Masuaku'nun ortasında top arka direğe gitti. Salih Uçan kafayla içeri çevirdi ancak Crespo, topu uzaklaştırdı.

38' Mustafa'nın sol kanatta getirdiği topta ceza yayında bulunan Rafa Silva'yı gördü. Rafa, açı ararken sağ uzak çaprazda bulunan Chamberlain'e bıraktı. Bekletmeden şutunu çeken Chamberlain, topu yandan auta gönderdi.

33' NET POZİSYON KAÇTI! Yusuf'un sağ kanattan getirdiği topta yerden içeriyi gördü. Kemen gelen topu Piatek'e verdi Piatek'te sol çaprazda boşta olan Brnic'i gördü müsait pozisyonda şutunu çeken Brnic, Mert Günok'u geçemedi.

30' TEHLİKELİ POZİSYON! Masuaku'nun sol kanattan yerden ceza sahası içine çevirdiği topta Rashica topla buluştu. Şut açısı arayan Rashica, sol çapraza kadar topla gitti ama çektiği şutta top kalecide kaldı.

29' Joao Mario'nun şık ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Rafa Silva Duarte'yi geçmeye çalıştı ama Duarte topa müdahale ederek topu kornere gönderi. Köşe vuruşunu Beşiktaş kullanacak.

27' Beşiktaş'ta sakatlanan Muçi yerini Joao Mario'ya bıraktı.

24' Rafa Silva orta alanda çok güzel döndü ardından Muçi'ye derin top denedi ama Muçi topu güzel kontrol edemiyor.

20' Rashica sağ kanattan bekletmeden ortayı yaptı, ceza alanında savunma topu karşıladı.

15' BÜYÜK TEHLİKE! Salih Uçan ceza sahasına şık çalımlarla girdi. Oluşan karambolde top kale önünde Rashica'nın önünde kaldı topa zorda olsa vurmaya başaran Rashica, kaleci Muhammed'i geçemedi.

12' Paulista, sahaya yeniden döndü maça devam edecek.

10' Beşiktaş'ta Paulista yeniden kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri yeniden oyun alanında.

9' Brnic'in savunma arkasında gönderdiği topta Mert Günok kalesinden açılarak Piatek'ten önce yetişerek tehlikeyi önledi.

7' Beşiktaş'ta kullanılan kornerde Gabriel Paulista yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada.

6' Başakşehir'in ön alan presiyle kaptığı topta Piatek'in ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarparak kornere çıktı.

3' Salih Uçan, kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti ama top sağ direğin yanından az farkla auta gitti.

2' Salih'in Muçi'ye yolladığı uzun topta Muçi yerde kaldı siyah-beyazlılar faul bekledi ama Cihan Aydın devam dedi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.