Beşiktaş'ın İstanbul'a getireceği Nathan Redmond'ın alacağı ücret ortaya çıktı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, İngiltere Premier Lig kulübü Southampton forması giyen Nathan Redmond'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İddiaya göre, İngiliz oyuncunun siyah-beyazlılardan alacağı ücret belli oldu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen kanat oyuncusu Nathan Redmond'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İstanbul'a gelecek olan futbolcunun Beşiktaş'taki maaşı da belli oldu.
REDMOND BEŞİKTAŞ'TA NE KADAR MAAŞ ALACAK?
NTV’nin haberine göre Nathan Redmond, Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. 28 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlılardan 1 yıl için 1.5 milyon Euro ücret alacak. Nathan Redmond’ın bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
OYNADIĞI TAKIMLAR VE PERFORMANSI
İngiliz oyuncu 2016'da Norwich City'den 13,5 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer olmuştu. 7 sezondur Southampton forması giyen Redmond, 232 maçta 30 gol attı ve 27 asist yaptı. Geçen sezon 3 gol 6 asist üreten futbolcu, Birmingham, Burton Albion, Norwich City ve Southampton'da oynadı.
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