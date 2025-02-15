Beşiktaş-Trabzonspor maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Yayınlanma: 15.02.2025 - 12:52

Güncelleme: 15.02.2025 - 12:52

Süper Lig'in 24. haftasında bugün oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.

DEV MAÇTA VAR'A POLONYALI HAKEM

Süper Lig'de haftanın sonucu merak edilen maçlarından olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi Polonyalı Daniel Stefanski oldu. Dev maç bu akşam 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin orta hakemi olarak Cihan Aydın görev yapacak.

Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şöyle: