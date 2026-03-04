Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde: Deplasmanda farklı galibiyet!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Anthony Musaba, 48. dakikada Sidiki Cherif, 79. dakikada Dorgeles Nene ve 86. dakikada Archie Brown kaydetti.
FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALDE
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın grup aşamasını 9 puanla tamamladı. Gaziantep FK, kupada 6 puanda kaldı.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ardından gruptan ikinci sırada çeyrek finale yükselen takım oldu.