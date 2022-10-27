Beşiktaş, U-19 Akademi antrenörü eşliğinde çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarına U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe’nin yönetiminde devam etti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri’ndeki basına kapalı idmanı Asbaşkan Emre Kocadağ da izledi. U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe’nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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