Beşiktaş - Umana Reyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında kendi evinde İtalyan ekip Umana Reyer ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 09:48
Beşiktaş - Umana Reyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında İtalya'nın Umana Reyer ekibini konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - UMANA REYER MAÇI SAAT KAÇTA?

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - UMANA REYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Beşiktaş Emlakjet, grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.

Umana Reyer ise çıktığı 4 karşılaşmanın birini kazanırken, 3'ünde mağlup oldu.


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