Beşiktaş - Umana Reyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında kendi evinde İtalyan ekip Umana Reyer ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında İtalya'nın Umana Reyer ekibini konuk edecek.
BEŞİKTAŞ - UMANA REYER MAÇI SAAT KAÇTA?
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - UMANA REYER MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Beşiktaş Emlakjet, grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.
Umana Reyer ise çıktığı 4 karşılaşmanın birini kazanırken, 3'ünde mağlup oldu.
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