Resmen açıklandı: Beşiktaş'ta yeni asbaşkan belli oldu!
Beşiktaş Kulübü, Serhan Çetinsaya'dan boşalan asbaşkanlık görevine Ali Bayrak'ın getirildiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Serhan Çetinsaya'nın istifası nedeniyle boşalan asbaşkanlık görevine Ali Bayrak'ın getirildiğini duyurdu.
Ali Bayrak
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda Serhan Çetinsaya'nın istifası nedeniyle boşalan asbaşkanlık görevine yönetim kurulu asil üyemiz Ali Bayrak getirilmiştir" denildi.
Ayrıca yönetim kurulu yedek üyesi Bilgihan Cenk Sürmen'in asil üye olduğu aktarıldı.
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