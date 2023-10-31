Resmen açıklandı: Beşiktaş'ta yeni asbaşkan belli oldu!

Beşiktaş Kulübü, Serhan Çetinsaya'dan boşalan asbaşkanlık görevine Ali Bayrak'ın getirildiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 18:40
Resmen açıklandı: Beşiktaş'ta yeni asbaşkan belli oldu!
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Beşiktaş Kulübü, Serhan Çetinsaya'nın istifası nedeniyle boşalan asbaşkanlık görevine Ali Bayrak'ın getirildiğini duyurdu.

Ali Bayrak

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda Serhan Çetinsaya'nın istifası nedeniyle boşalan asbaşkanlık görevine yönetim kurulu asil üyemiz Ali Bayrak getirilmiştir" denildi.

Ayrıca yönetim kurulu yedek üyesi Bilgihan Cenk Sürmen'in asil üye olduğu aktarıldı.


Ali Bayrak Serhan Çetinsaya beşiktaş

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