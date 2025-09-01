Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş, Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaşıyor: Maliyeti ortaya çıktı!

1.09.2025 13:23:00
DHA
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 27 yaşındaki Çek oyuncu Vaclav Cerny transferi için Alman kulüp Wolfsburg ile anlaşığı kaydedildi.

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlılar Çek futbolcu ile söz kestikten sonra kulübü Wolfsburg ile de anlaşma sağladı.

28 yaşındaki kanat oyuncusunu sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet eden siyah beyazlılar, bu transferi bonservis bedeli ödeyerek gerçekleştirecek.

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın, Vaclav Cerny için 6-7 milyon Euro civarında bonservis ödeyeceği iddia edildi. Siyah-beyazlılar, bonservis bedelini 2029 yılına dek taksitler halinde ödeyeceği ileri sürüldü.

Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Cerny, İskoç temsilcisinde çıktığı 52 maçta 18 gol attı ve 9 asist yaptı.

