25 Kasım 2024 Pazartesi

Oyunun başında 2-0 öne geçen, top rakipteyken savunma yapmayan Beşiktaşlı futbolcular ilk yarıda son derece kötü görüntü verdi. Tempo düşünce Göztepe farkı kapatıp 2-2’yi buldu. Al Musrati’nin katılımıyla tamamlanan 11, Göztepe karşısında öne geçince, tribündeki taraftarlar gibi maçı kolay kazanacağını sandı. Ama İzmir ekibi çok diri, fizikli… Beşiktaş 2-0 önde olmasına rağmen pas oyunu yapamadı, her topu alan dripling tercih etti, sonuç hüsran… Buradaki felaket şu; Giovanni van Bronckhorst takımının fizik gücünün farkında olmadan Göztepe ile güç savaşına girince fena duvara tosladı!

Kaleci Mert ve genç Semih’in performansı ilk yarıyı kurtarmaya yetmedi. İlk yarı sonunda şu gerçek ortaya çıktı: Beşiktaş başarılı olmak istiyorsa, temposunu yükseltip topa sahip çıkmalı ve maç bitmeden öne geçse de rehavete kapılmamalı. Eğer maç Göztepe sahasında olsaydı Beşiktaş çok zorlanacaktı.

Agresif, saldıran ve rakibi bunaltan gollerin sayısına bakmıyan bir Beşiktaş özlemliyoruz. Beşiktaş, Rashica ve orta alanı yöneten Rafa Silva’nın paslarına bağlı kalmamalıydı. Beşiktaş teknik kapasiteyle değil fizik kapasiteyle oynamak zorundadır. Futbolu teknik direktör değil futbolcu oynar. Göztepe karşısındaki oyunuyla Beşiktaş taraftarını üzdü. Duran toplardan haftalardır yenen goller devam etti. Buna çözüm bulamamak büyük hatadır. Kartal, daha kasım ayında şampiyonluğa havlu attı… Liderden 13 puan geride olmak Beşiktaş’a yakışmadı!