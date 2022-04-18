Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Luis Suarez hakkında çarpıcı iddia
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği Luis Suarez, David Beckham'ın takımı Inter Miami'nin teklifini kabul etti.
Beşiktaş ve Fenerbahçe, gelecek sezon için golcü transferi girişimlerine başladı. İki takımın da transfer listesinde bulunan Luis Suarez cephesinde bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid ile sezon sonu ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu Luis Suarez'in menajerleri ile temasa geçtiği ve transfer için nabız yokladığı iddia edildi..
SUAREZ BECKHAM'A EVET DEDİ
Todofichajes'te yer alan habere göre Luis Suarez ise MLS takımlarıyla görüşme yaptı. Suarez'in, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin transfer teklifini kabul etti. Uruguaylı golcünün bu kararında, Beckham'ın Edinson Cavani projesinin de etkili olduğu belirtildi.
Bu sezon Atletico Madrid forması ile 40 karşılaşmada görev alan 35 yaşındaki yıldız oyuncu, 13 kez gol sevinci yaşarken, 3 defa da takım arkadaşlarına son pası veren isim olmayı başardı.
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