Beşiktaş - Galatasaray maçının biletleri tükendi

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktığı gün tükendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:45
Beşiktaş - Galatasaray maçının biletleri tükendi
Abone Ol google-news

Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tribünler tıklım tıklım dolacak.

ZİRVE MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Sporx'in haberine göre, bugün satışa çıkan biletler dakikalar içinde biterken yönetim, hem bilet satışları hem de maç günü ürün satışlarından önemli bir gelir hedefliyor.

Siyah-beyazlı yönetim hem derbiden büyük gelir elde etmeyi hem de taraftar gücüyle Galatasaray'ı yenip zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.


beşiktaş galatasaray süper lig bilet

İlgili Haberler

Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber

Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber
Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı
Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo'dan Beşiktaş açıklaması

Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo'dan Beşiktaş açıklaması

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler