Beşiktaş - Galatasaray maçının biletleri tükendi

Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:45

Güncelleme: 26.04.2023 - 12:47

Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tribünler tıklım tıklım dolacak.

ZİRVE MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Sporx'in haberine göre, bugün satışa çıkan biletler dakikalar içinde biterken yönetim, hem bilet satışları hem de maç günü ürün satışlarından önemli bir gelir hedefliyor.

Siyah-beyazlı yönetim hem derbiden büyük gelir elde etmeyi hem de taraftar gücüyle Galatasaray'ı yenip zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.