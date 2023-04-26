Galatasaray'da derbi öncesi iptal kararı

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:29

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:29

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

AÇIK ANTRENMANA İPTAL KARARI

Sporx'in haberine göre, NEF Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde taraftara açık idman yapmayı planlayan Galatasaray, bu karardan vazgeçti.

Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisi öncesinde hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.