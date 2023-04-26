Galatasaray'da derbi öncesi iptal kararı
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da derbi öncesi yapılması planlanan taraftara açık idman iptal edildi.
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.
AÇIK ANTRENMANA İPTAL KARARI
Sporx'in haberine göre, NEF Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde taraftara açık idman yapmayı planlayan Galatasaray, bu karardan vazgeçti.
Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisi öncesinde hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.
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