Spor yazarları Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi: 'Aynı hatalara tekrar düşmez'

ATTİLA GÖKÇE: "Başakşehir’e alkış borcumuz var. Avrupa’daki tüm maçlarını yenilmeden geçip Beşiktaş’ın önüne geldiklerinde Vodafone’u kendi evleri gibi kullandılar. Geldiler, yendiler ve döndüler. İlk yarıda topun sahibi onlardı: (39/61)... Ancak bu sahiplik, isabetli şut anlamında o kadar parlak değildi. Koca maç boyunca tek isabetli şut attılar. O da Traore’nin ayağından gol oldu. Beşiktaş’a bakarsak… Takımın en dinamik en etkili hattını oluşturan Nkoudou, Weghorst ve Muleka lig başından beri en kötü günlerini yaşadılar. Nkoudou… Topla her buluşmasında çabuktu ama ne etkili bir pas verebildi ne de ayağına gelen yüzde yüzlük fırsatları değerlendirebildi. Muleka deseniz o da kale ağzında iki kafa vuruşu yaparken golcü kimliğiyle değil topu kornere çelen stoper (!) haliyle göründü. Evet, hızlıydılar, hareketliydiler ama verimli olamadılar. Bu üçlünün içinde en talihsiz adam Weghorst’tu. Başakşehir, yıllardan beri kulüp ilkeleriyle oyuncu seçimi ve oynatılması konusundaki gelenekleriyle Süper Lig’de farklılık yaratan bir ekip. Dün de yerleşik anlayışlarını hiç değiştirmeden, topu bol pasla üçüncü bölgeye taşıyıp orada oynamaları önemliydi. O yüzden bol fırsat yakaladılar ve sadece birini kullanıp kazandılar." (Milliyet)