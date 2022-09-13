Spor yazarları Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi: 'Aynı hatalara tekrar düşmez'
ALİ GÜLTİKEN: "Beşiktaş'ın etkinlik düşüncesi duran toplara kaydı. Burada da azımsanmayacak pozisyonlar var. Biri yapılabilseydi Beşiktaş adına maç çok farklı bir yöne gidebilirdi. Rakip tempoya bu kadar müdahale edince Beşiktaş topa sahip olduğunda süratli ve dikine oyunu istediği şekilde oynayamadı. Çünkü kendi yaptığı şekilde bir rakip baskısına maruz kaldı. Oyun bu şekilde sıkıştığında kanat beklerinin işin içine girmesini beklersiniz. Ancak buralardan istenen destek gelmedi. Orta alanda Salih'in gayreti de oyunu belli bir yere kadar getirdi. Fernandes sezon başından bu yana her maçta şans almasına rağmen oyunun skor ve yaratıcılık tarafında hâlâ beklentilerin gerisinde. Weghorst üzerinden gelmesi beklenen yüksek toplarla denemeler de çok fazla ceza sahası içinde karşılık bulmayınca oyun Beşiktaş adına çok zorlandı. Kulübeden yapılan Redmond ve Cenk hamlelerinin getirdiği hareketlilik oyunu canlandırdı ama N'Koudou'nun ayağından kaçan net pozisyon bu canlılığa karşılık gelmesine engel oldu. İç saha maçlarında kayıplar elbette üzücü ama Beşiktaş'ın bunu telafi edebilecek bir kadrosu var. Buradan çıkarılacak dersler bir kenarda tutulursa Beşiktaş aynı hatalara tekrar düşmez." (Sabah)
ATTİLA GÖKÇE: "Başakşehir’e alkış borcumuz var. Avrupa’daki tüm maçlarını yenilmeden geçip Beşiktaş’ın önüne geldiklerinde Vodafone’u kendi evleri gibi kullandılar. Geldiler, yendiler ve döndüler. İlk yarıda topun sahibi onlardı: (39/61)... Ancak bu sahiplik, isabetli şut anlamında o kadar parlak değildi. Koca maç boyunca tek isabetli şut attılar. O da Traore’nin ayağından gol oldu. Beşiktaş’a bakarsak… Takımın en dinamik en etkili hattını oluşturan Nkoudou, Weghorst ve Muleka lig başından beri en kötü günlerini yaşadılar. Nkoudou… Topla her buluşmasında çabuktu ama ne etkili bir pas verebildi ne de ayağına gelen yüzde yüzlük fırsatları değerlendirebildi. Muleka deseniz o da kale ağzında iki kafa vuruşu yaparken golcü kimliğiyle değil topu kornere çelen stoper (!) haliyle göründü. Evet, hızlıydılar, hareketliydiler ama verimli olamadılar. Bu üçlünün içinde en talihsiz adam Weghorst’tu. Başakşehir, yıllardan beri kulüp ilkeleriyle oyuncu seçimi ve oynatılması konusundaki gelenekleriyle Süper Lig’de farklılık yaratan bir ekip. Dün de yerleşik anlayışlarını hiç değiştirmeden, topu bol pasla üçüncü bölgeye taşıyıp orada oynamaları önemliydi. O yüzden bol fırsat yakaladılar ve sadece birini kullanıp kazandılar." (Milliyet)
UĞUR MELEKE: "Beşiktaş, Vodafone Park’ta iyi bir futbol ortaya koydu. Müsabakanın büyük bölümünde vitesi elinde tuttu. Özellikle ikinci yarıda topa da büyük bir üstünlükle sahip oldu. Ama hem Ghezzal, hem Dele’nin yokluğu merkezdeki yaratıcılığı baltaladı. Beşiktaş çok fazla kenar ortası yapmaya mahkum oldu. 90 dakikada tam 35 orta yaptı dün siyah-beyazlılar. Başakşehir de bu sezon Weghorst’u havada durdurabilen ilk takım olunca, kanat aksiyonları ilk 5 haftadaki kadar etkili gelişmedi siyah-beyazlıların. Şunu da eklemek gerek: Weghorst bu sezon Beşiktaş’ın sadece en iyi hücumcusu değil, aynı zamanda en iyi orta saha oyuncusu. Dün onun ilk maçlara nispeten daha fazla markajda kalması, Beşiktaş’ın oyununu etkiledi derinden. Valerien Ismael’in de performansı bence 1 aydır çok daha farklı. Geçen sezon ve bu yaz hazırlık dönemiyle kıyaslanamayacak kadar olumlu bir Beşiktaş futbolu var şimdi sahada. Büyük takım gibi davranan bir Beşiktaş var. Dün Başakşehir’e belki kaybettiler, ama tavır büyük takım tavrı. Önemli olan da bu." (Hürriyet)
GÜNTEKİN ONAY: "Her şeyden önce Başakşehir’in neden uzun süredir maç kaybetmediği ve neden bu sezon gol yemediği sorusunun cevabı dün ortaya çıktı. Takım savunmasını gerçekten de iyi yapıyorlar ve tüm oyuncular bu konuda sorumluluklarının farkında. Kaptanın gol öncesinde yaptığı hata Beşiktaş’a pahalıya mal oldu. Beşiktaş çok pozisyon veren bir takım değil. Geride kalan 6 maçta kalesine sadece 13 isabetli şut gelmiş ve bunların 8’tanesi golle sonuçlanmış. Maç başına kalesine ortalama sadece 2 isabetli şut gelen bir takım için yenilen gol sayısı çok yüksek. Bu istatistik kaleci performansının yetersizliğini ve bireysel hataların fazla olduğunu ortaya koyuyor. Beşiktaş, Redmond’ın takıma monte olması, Josef’in dönüşü ile güç kazanacaktır. Dün kaybedilen maç bireysel bir hata ve kaçan net fırsatlar üzerinden okunmalı." (Hürriyet)
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Sakatlıktan çıkan Weghorst, iki çabuk stoper arasında etkisiz kaldı. Muleka sahada yoktu. Ömer Ali ise sakatlanıp çıkana kadar en hızlı olduğu 55 dakikalık dönemde çabukluğuyla N'Koudou'yu çok iyi marke etti. Bence Dün Beşiktaş'ı ayakta tutan dinamik, hırslı orta sahaydı: Gedson, Salih ve Berkay… Yalnız yeni transfer Redmond ilk maçı olmasına rağmen çok önemli mesajlar verdi. Hem çabuk hem futbolu biliyor. Başakşehir en kötü oyunlarından birini oynadı ama oturmuş sistemi sayesinde çok önemli bir deplasman galibiyeti elde etti. İşte ben bunun için hep takımları analiz ederken öncelikle sistem de sistem diyorum. Başakşehir'de Ndayishimiye ve Leo Duarte harika maç çıkardı." (Sabah)
FIRAT AYDINUS: "Ligin en çok gol atan ikinci takımıyla hiç gol yemeyenini buluşturan ilgi çekici bir 90 dakikaydı. Hücum hattında özellikle son transferlerle birlikte bireysel yetenek açısından da zengin bir takım haline geldi Beşiktaş. Bu maç öncesinde ise Dele Alli ve Josef’in yokluğunda 19 yaşındaki Berkay şans buldu. Kalede genç Emre’nin tercih edilmesi geçen hafta da düşünüldüğünde risk taşıyordu. İkinci yarıda da ilk yarıya benzer bir oyun vardı. Karşılıklı değişiklikler, taktiksel olarak oyunu satranca çevirdi. Gidişat, ön alan baskıları sonucunda kaptırılan topların yaratabileceği tehlike sahnelerinin haberini veriyordu. Nitekim orta sahaya yakın bölgede kaptırılan topta Necip’in hatası, Salih’in de kısmen bu hataya ortak olması misafir takımın golünü getirdi. Redmond tam kapasiteye çıktığında kanat oyuncusu olarak Muleka’yı yedek kulübesine oturtacak gibi gözüküyor.21 şut atan Beşiktaş sadece 2 isabet sağlarken, sadece 7 şut atan Başakşehir tek isabetinde gole ulaştı. Ligin en çok gol atanı ile hiç gol yemeyenin maçının sonunda her zaman “atan” atamadı, “yemeyen” ise kazandı." (Hürriyet)
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