Beşiktaş yarın Kasımpaşa'nın konuğu olacak
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sergen Yalçın ile yeni bir başlangıç hedefleyen siyah-beyazlılar, mutlak galibiyet peşinde olacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, yeni bir başlangıç için şansını Kasımpaşa deplasmanında deneyecek.
BEŞİKTAŞ'TA 4'Ü SAKAT 5 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda Kasımpaşa maçı öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor. GZT Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Mert Günok'un yanı sıra, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve Miralem Pjanic, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Sakat futbolcuların yanı sıra GZT Giresunspor maçında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Necip Uysal da yarın oynanacak mücadelede görev yapamayacak.
İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.
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