Beşiktaş'a derbide Valentin Rosier şoku

05 Kasım 2022 Cumartesi, 21:24

Süper Lig'de Galatasaray deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Valentin Rosier, topu uzaklaştırmak isterken sol baldırından sakatlık yaşadı. Oyuna bir süre daha devam eden Fransız sağ bek ardından kenara gelmek zorunda kaldı.

Rosier'in yerine 41. dakikada Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.