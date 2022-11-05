Beşiktaş'a derbide Valentin Rosier şoku

Deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olan Beşiktaş'ta Fransız futbolcu Valentin Rosier, sakatlanarak mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 21:24
Beşiktaş'a derbide Valentin Rosier şoku
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Süper Lig'de Galatasaray deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Valentin Rosier, topu uzaklaştırmak isterken sol baldırından sakatlık yaşadı. Oyuna bir süre daha devam eden Fransız sağ bek ardından kenara gelmek zorunda kaldı.

Rosier'in yerine 41. dakikada Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.


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