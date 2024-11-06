Beşiktaş'ı mağlup etmişti: Kasımpaşa'dan sürpriz Sami Uğurlu kararı!
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Son maçında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Etiketler: #Sami Uğurlu #kasımpaşa #süper lig
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