Beşiktaş'ı mağlup etmişti: Kasımpaşa'dan sürpriz Sami Uğurlu kararı!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ı mağlup etmişti: Kasımpaşa'dan sürpriz Sami Uğurlu kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2024 - 16:52

Son maçında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


Etiketler: #Sami Uğurlu #kasımpaşa #süper lig

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