Beşiktaş'ı mağlup etmişti: Kasımpaşa'dan sürpriz Sami Uğurlu kararı!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 16:52

Güncelleme: 06.11.2024 - 16:52

Son maçında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."