Spor yazarları Beşiktaş - Hatayspor maçını yorumladı: 'Psikolojik bir yardım lazım...'

Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:48

Güncelleme: 19.05.2024 - 10:48

Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Turgay Demir: "Gencecik Demir Ege inanılmaz güçsüz, onu izledikçe Oscar Wilde'in sözünü hatırlamamak elde değil; gençlik muhteşem bir şey ama gençlerin elinde heba oluyor! Hepimizin yeni gözdesi Semih de çok düşüşte. Bize bir çok hayal kurdurmuştu ama şimdilerde ne yaptığını bilemez halde. Köprünün tam ortasında olduğunu fark etmeli bu genç adam. İleri gitmesi zor, geri gitmesi çok kolay o noktada. Zor olanı başaramazsa sıradanlaşır, başaşırsa zirvelerde dolaşır. Karar kendisinin." (Fotomaç)

"PSİKOLOJİK BİR YARDIM LAZIM"



Ali Gültiken: "Beşiktaş'ın teknik direktöründen, oyuncusundan, masöründen, malzemecisine kadar herkesin aklı da motivasyonu da bu maçta değildi diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle herkes perşembe günkü kupa finaline odaklanmış durumda. Bugünün çok isteyeni ve sahada yüzde yüzü ile olan tarafı Hatayspor, istediğini almak için çok mücadele etti. Beşiktaş'ın son dakikaya kadar devam eden baskısı, sonucunda istediği pozisyonlar geldi, sonrasında penaltı ve gol de geldi. Bir puan Beşiktaş'ı elbette mutlu etmez. Ama en azından mağlup olmadan sahadan ayrılabildi. 1 puan Beşiktaş gibi Hatayspor'u da bu kadar önde götürdüğü bir maçta mutlu etmemiştir. Ama bu puan en azından ümidini son haftaya taşımasına yetti." (Sabah)

Oktay Derelioğlu: "Beşiktaşlı futbolcuların kafası kupa finalinde gibiydi. Siyah-Beyazlılar bu tip maçları fazlasıyla oynadı. Oyun kalitesi çok düşüktü. Semih'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Milli takım olayı ve yönetimin "Kırmızı çizgimiz" dediği genç yıldız o dönemden beri inanılmaz bir düşüş içerisinde. Psikolojik bir yardım lazım Semih'e." (Takvim)