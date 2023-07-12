Beşiktaş'ın Daniel Amartey transferinde sona doğru
Süper Lig ekibi Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Ganalı stoper Daniel Amartey ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Ganalı milli oyuncu Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Daniel Amartey
İSTANBUL'A GELİYOR
28 yaşındaki futbolcunun perşembe günü İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçip, Almanya kampına katılması bekleniyor.
Daniel Amartey, 2022-2023 sezonunda forma giydiği Leicester City’de 24 resmi karşılaşmada forma giydi.
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