Beşiktaş'ın Daniel Amartey transferinde sona doğru

Süper Lig ekibi Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Ganalı stoper Daniel Amartey ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 23:32
Beşiktaş'ın Daniel Amartey transferinde sona doğru
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Ganalı milli oyuncu Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Daniel Amartey

İSTANBUL'A GELİYOR

28 yaşındaki futbolcunun perşembe günü İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçip, Almanya kampına katılması bekleniyor.

Daniel Amartey, 2022-2023 sezonunda forma giydiği Leicester City’de 24 resmi karşılaşmada forma giydi.


Daniel Amartey beşiktaş transfer

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