Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçının kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 13:10
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu!
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Beşiktaş, 24 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ta yeni transferler Milot Rashica, Bakhtyiro Zaynutdinov ve Alex-Oxlade Chamberlain kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Bulut ve Semih Kılıçsoy ise UEFA kadrosundan çıkartılmıştı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan da kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:


Player Alanı
beşiktaş Dinamo Kiev uefa avrupa konferans ligi Kamp Kadrosu

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