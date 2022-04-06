Beşiktaş'ın eski forveti Federico Higuain 1 günlük sözleşme imzaladı

06 Nisan 2022 Çarşamba, 09:16

Futbolu bırakma kararı alan Federico Higuain, eski takımı Columbus Crew'e dönüp 1 günlük sözleşme imzaladı ve ardından kariyerini noktaladı.

Beşiktaş'ın eski forveti Higuain, 2012 yılında MLS ekiplerinden Columbus Crew'e transfer olmuştu. Higuain burada 8 yıl geçirdi ve ardından D.C. United, sonra da kardeşi Gonzalo Higuain ile birlikte Inter Miami'ye gitti.

37 yaşındaki futbolcu kariyerini noktalama kararı alırken 8 yıl formasını giydiği Columbus Crew, oyuncuyu 1 günlüğüne renklerine bağladı ve ardından Higuain burada kramponlarını astı.

Federico Higuain için stadyumda veda töreni düzenleyen kulüp oyuncuyu efsane ilan ederek onur listesine dahil etti.

HIGUAIN NE ZAMAN BEŞİKTAŞ'TA OYNADI?

Higuain, 2007 yazında River Plate'ten Beşiktaş'a transfer oldu ancak siyah-beyazlı formayla beklentileri karşılayamadı.

Beşiktaş kariyerine başladıktan 6 ay sonra Meksika ekibi America'ya kiralandı. Dönüşünde de Arjantin ekibi Independiente'ye transfer oldu.

Higuain, Beşiktaş kariyerinde 16 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.