Beşiktaş'ın listesindeki Tokmac Chol Nguen'in paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinden yer alan Tokmac Chol Nguen'in yaptığı paylaşım siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
Bu sezon beklentilerin altında kalan ve Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamayan Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı.
Macaristan temsilcisi Ferencvaros takımında görev yapan, siyah-beyazlılarla ismi anılan Tokmac Chol Nguen'den sosyal medyada flaş bir paylaşım geldi. Uçaktan bir an paylaşan Norveçli kanat oyuncusu 'Kartal' emojisi koydu.
28 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı 'Beşiktaş için İstanbul'a geliyor' şeklinde yorumlandı.
Nguen bu sezon Macaristan ekibinin formasıyla 43 maça çıktı ve 12 gol, 10 asistle oynadı. Norveçli oyuncunun 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek.
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