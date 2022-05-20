Sakaryaspor teknik direktörlüğüne getirilen İlker Püren'den ilk mesaj

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı ile yollar ayrılmış; teknik direktörlük görevine İlker Püren getirilmişti. Püren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sakaryaspor taraftarına mesaj gönderdi.

AA
20 Mayıs 2022 Cuma, 09:31
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Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'un teknik direktörlüğüne getirilen İlker Püren, taraftara kavuşmayı ve yaşanacak zaferleri iple çektiğini bildirdi.

Püren, sosyal medya hesabından "Merhaba Sakaryaspor" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Türkiye futbolunun önemli kulüplerinden biri olan Sakaryaspor'la anlaştığını anımsattı.

Kendisini bu göreve layık gören kulüp başkanı Cumhur Genç ve yönetim kuruluna teşekkürlerini ileten Püren, "Büyük Sakaryaspor taraftarına kavuşmayı ve birlikte yaşayacağımız zaferleri iple çekiyorum" ifadesini kullandı.


Spor Toto 1. Lig sakaryaspor İlker Püren

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