Beşiktaş'ın Ozan Kabak'ı istediği iddiası
Stoper arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Beşiktaş, milli futbolcu Ozan Kabak'ı gündemine aldı. İddiaya göre, Ozan'ın dışında Tayyip Talha Sanuç da listede bulunuyor.
Mevcut savunma kurgusunu oturtmak adına sağ stoper arayan Beşiktaş, Ozan Kabak'ı gündemine aldı. Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncu için Alman kulübü ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlı yönetimin, 1.5 milyon Euro kiralama bedeli önerdiği belirtildi.
Ozan geçen sezon Norwich'e 4 milyon Euro'ya kiralanmıştı. Ocak 2019'da henüz 19 yaşındayken Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya giden Ozan, Liverpool deneyimi de yaşadı. Ozan'ın ilk 11 garantisi ile Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.
TAYYİP TALHA SANUÇ DA LİSTEDE
Sözcü'nün haberine göre, Beşiktaş'ın yerli stoper adaylarından biri de Tayyip Talha Sanuç. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncu için Adana Demirspor ile dirsek temasında. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Murat Sancak'ı bizzat arayarak Tayyip Talha için görüştüğü belirtiliyor. Piyasa değeri 200 bin Euro olan Tayyip Talha için Beşiktaş'ın 5-10 milyon lira arası bir rakamı gözden çıkardığı belirtiliyor.
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