Cengiz Ünder'den Beşiktaş taraftarına övgü

01 Kasım 2021 Pazartesi, 15:27

Marsilya'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya taraftarları hakkında gelen soruya yanıt verirken, Beşiktaş taraftarları üzerinden örnek vererek siyah beyazlı taraftarları da övdü.

"TÜRKİYE'DE BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINDA HİSSETMİŞTİM"

Marsilya stadında oynamak inanılmaz bir duygu. Taraftarları yanımızda hissetmek büyük bir zevk. Çok güzel duygu. Bunu Türkiye'de Beşiktaş taraftarlarında hissetmiştim. Marsilya ile ikinci kez. Hep bir sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyorum.

"TÜRKİYE'DEKİ ARKADAŞLARIM SİSTEMİ SORUNCA BOŞ VER DİYORUM"

Bazen Türkiye'deki arkadaşlarım bana Sampaoli'nin hangi sistemde takımı oynattığını soruyor. Onlara boş verin diyerek konuyu değiştiriyorum. :) Sampaoli çok enerjik ve takımını ateşleyen birisi. Aynı zamanda eğlenceli. Onun çalışmaktan gerçek çok mutluyum.

"MESSİ İZLEYEREK BÜYÜDÜM"

PSG'nin çok iyi bir takımı var. Dünyanın bütün yıldızları orada. Messi'yi izleyerek büyüdüm ben. Roma'da çeyrek finalde Barcelona'ya karşı oynarken Messi'yi görüne inamamaıştım bir anda. Ancak bizim de iyi bir ekimiz var. Bazen sahada kalbiyle savaşan kazanır. Para bazen her şey değildir.



