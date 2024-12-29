Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu!
Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Serdal Adalı başkan seçildi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel başkanlık için yarıştı. Adalı ilk 20 sandıkta rakibine 3878 oy fark attı ve resmi olmayan sonuçlara göre yeni başkan oldu.
Hüseyin Yücel, 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından Serdal Adalı'yı tebrik etti ve salondan ayrıldı.
'İZAHI OLMAYAN DUYGULAR İÇİNDEYİM'
Serdal Adalı ilk olarak, "İzahı zor duygular içindeyim. Tüm camiama teşekkür ediyorum. Hüseyin Yücel çok iyi bir kardeşimdir. Kendisini çok severim. Yılbaşından sonra eski başkanlarımızı telefonla arayacağım. Müsait bir günde hepsini bir araya getirmeye çalışacağım" dedi.
Etiketler: #serdal adalı #beşiktaş #Hüseyin Yücel
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