Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş Başkanı seçilen Serdal Adalı'ya tebrik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş Başkanı seçilen Serdal Adalı'ya tebrik
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 21:30

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı başkanlık için yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre Serdal Adalı, Beşiktaş'ın 37'nci başkanı seçildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşım ile Adalı'yı tebrik etti.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Serdal Adalı’yı tebrik eder şehrimizin bu köklü kulübüne başarılar getirmesini dilerim."

DERVİŞOĞLU: UĞURLU OLSUN

Genel Kurulda oy kullanan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da Serdal Adalı'yı şu sözlerle tebrik etti:

"Bugün gerçekleştirilen Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nun ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı tebrik eder, başarılar dilerim. 

Sonuçlar Beşiktaş'a ve tüm spor camiasına hayırlı, uğurlu olsun..."

YAVAŞ DA TEBRİK ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Serdal Adalı'ya tebrik paylaşımında bulundu.


Etiketler: #serdal adalı #Ekrem İmamoğlu #beşiktaş

İlgili Haberler

Mahkemeden karar çıktı: Yandaş yazar İbrahim Karagül, Ekrem İmamoğlu'na tazminat ödeyecek

Mahkemeden karar çıktı: Yandaş yazar İbrahim Karagül, Ekrem İmamoğlu'na tazminat ödeyecek
Ekrem İmamoğlu anket sonucunu açıkladı: İstanbul'da kullanılacak yeni taksi tasarımı belli oldu

Ekrem İmamoğlu anket sonucunu açıkladı: İstanbul'da kullanılacak yeni taksi tasarımı belli oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bir araya geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bir araya geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler