Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş Başkanı seçilen Serdal Adalı'ya tebrik
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.
Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı başkanlık için yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre Serdal Adalı, Beşiktaş'ın 37'nci başkanı seçildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşım ile Adalı'yı tebrik etti.
İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Serdal Adalı’yı tebrik eder şehrimizin bu köklü kulübüne başarılar getirmesini dilerim."
Bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda @Besiktas Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Serdal Adalı’yı tebrik eder şehrimizin bu köklü kulübüne başarılar getirmesini dilerim. pic.twitter.com/gsJ2nhrntN— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 29, 2024
DERVİŞOĞLU: UĞURLU OLSUN
Genel Kurulda oy kullanan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da Serdal Adalı'yı şu sözlerle tebrik etti:
"Bugün gerçekleştirilen Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nun ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı tebrik eder, başarılar dilerim.
Sonuçlar Beşiktaş'a ve tüm spor camiasına hayırlı, uğurlu olsun..."
YAVAŞ DA TEBRİK ETTİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Serdal Adalı'ya tebrik paylaşımında bulundu.
Bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Sayın Serdal Adalı’yı tebrik ediyorum. Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. pic.twitter.com/hXIoG2fBnn— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 29, 2024
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