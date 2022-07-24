Beşiktaş'ın yeni sol beki Schalke'den Kerim Çalhanoğlu

24 Temmuz 2022 Pazar, 12:52

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar bir taraftan da sol bek transferi için çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş'ın, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığıyla boşluğu doldurmak için Schalke'den Kerim Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, Alanyaspor'un Tayfur Bingöl için istediği 2 milyon Euro bedeli fazla bulan siyah-beyazlılar, transferi daha önce de gündeme gelen Kerim Çalhanoğlu ile tekrar temas kurdu.

OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

19 yaşındaki oyuncu geçen sezon Alman ekibinin A takımında ligin son bölümünde 10 maçın 9'unda oynayarak çıkışa geçmişti. Almanya'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Kerim için Beşiktaş, Schalke'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Genç sol bek, geçen sezon toplamda 22 maçta forma giymiş ve 1 gol 3 asistlik performans göstermişti. Kerim aynı zamanda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da kuzeni.