Geliş saati ortaya çıktı: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:13

Güncelleme: 09.02.2024 - 17:13

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferin son gününde dikkat çeken bir hamle yaptı.

Beşiktaş'ın, Braga forması giyen Al-Musrati ve kulübü ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU



Siyah-beyazlıların, Al-Musrati'nin kiralık transferi için oyuncu ve kulübü Braga ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunacağı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takımın anlaştığı Al-Musrati'nin, 20.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.

TFF'DE LİSANS KAYDI AÇILDI

Öte yandan Beşiktaş, transferinde sona geldiği Al-Musrati için TFF'de lisans kaydı açtı.

Piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen Al-Musrati, Braga'da 151 maça çıktı. Bu maçlarda 15 gol atan tecrübeli orta saha 8 de asist yaptı. Musrati'nin Braga ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.