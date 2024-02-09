Geliş saati ortaya çıktı: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Portekiz Ligi'nde Braga forması giyen Libyalı futbolcu Al-Musrati'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:13
Geliş saati ortaya çıktı: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi!
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Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferin son gününde dikkat çeken bir hamle yaptı.

Beşiktaş'ın, Braga forması giyen Al-Musrati ve kulübü ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. 

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlıların, Al-Musrati'nin kiralık transferi için oyuncu ve kulübü Braga ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunacağı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takımın anlaştığı Al-Musrati'nin, 20.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.

TFF'DE LİSANS KAYDI AÇILDI

Öte yandan Beşiktaş, transferinde sona geldiği Al-Musrati için TFF'de lisans kaydı açtı.

Piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen Al-Musrati, Braga'da 151 maça çıktı. Bu maçlarda 15 gol atan tecrübeli orta saha 8 de asist yaptı. Musrati'nin Braga ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.


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