Beşiktaşlı Cyle Larin: Çok net penaltıydı

14 Mart 2022 Pazartesi, 23:03

Beşiktaş’ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, Galatasaray’a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Cyle Larin, “Oyunun temposu yavaş başladı ama sonrasında tempo bizim adımıza yükseldi. İkinci yarıda fırsatlar bulduk” dedi.

“ÇOK NET FORMAMDAN ÇEKTİ”

Hakem Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’yu eleştiren Kanadalı oyuncu, “Böyle maçlarda neden VAR’a gidilmediğini anlamıyorum. Çok net rakip formamdan çekti. Derbide nasıl VAR’a gidilmiyor? Çok net bir penaltıydı” dedi.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Beşiktaşlı futbolcu, “Futbol bir takım oyunu. Zor bir sezon geçiriyoruz ama elimizden geleni yapacağız. Sezonu en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz” sözleriyle konuşmasını noktaladı.