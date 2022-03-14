Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Domenec Torrent'e protesto

14 Mart 2022 Pazartesi, 20:39

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösterdi.

Karşılaşma öncesi stat hoparlörlerinden önce futbolcular anons edildi. Bu sırada futbolcuların adını büyük bir coşkuyla söyleyen taraftarlar, son olarak teknik direktör Torrent'in adı anons edildiğinde ıslıkladı.

İNAKI PENA'YA SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaray taraftarı, İspanyol kaleci Inaki Pena'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan ve eski takımına karşı UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla beğeni toplayan 23 yaşındaki file bekçisi, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarların desteğiyle karşılandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yedekler arasında bekleyen Fernando Muslera'yı da tribüne çağırarak destek verdi.