Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Domenec Torrent'e protesto

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da taraftarlar teknik direktör Domenec Torrent'i protesto ettiler. Sarı-kırmızılı taraftarlar İspanyol teknik direktörü protesto ederken, kaleci Inaki Pena'ya da sevgi gösterisinde bulundular.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 20:39
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Domenec Torrent'e protesto
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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösterdi.

Karşılaşma öncesi stat hoparlörlerinden önce futbolcular anons edildi. Bu sırada futbolcuların adını büyük bir coşkuyla söyleyen taraftarlar, son olarak teknik direktör Torrent'in adı anons edildiğinde ıslıkladı.

İNAKI PENA'YA SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaray taraftarı, İspanyol kaleci Inaki Pena'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan ve eski takımına karşı UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla beğeni toplayan 23 yaşındaki file bekçisi, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarların desteğiyle karşılandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yedekler arasında bekleyen Fernando Muslera'yı da tribüne çağırarak destek verdi.



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