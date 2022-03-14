Galatasaray - Beşiktaş derbisinde 2 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu, bir ilki yaşadı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk yarısı, sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu ise bir ilki yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, son yapılan Barcelona müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
Domenec Torrent, derbiye takımını Inaki Pena, Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed 11'i ile çıkardı.
22. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Mustafa Muhammed, Necip Uysal ve Vida'dan sıyrılarak topu içeri çevirdi. Boş pozisyonda Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 32. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Mustafa Muhammed, sağ tarafta meşin yuvarlağı Umut Meraş'tan kapıp ortasını yaparken, Kerem Aktürkoğlu kafa vuruşuyla golünü attı: 2-0.
NTV Spor'un aktardığı OPTA verilerine göre Süper Lig kariyerinin ilk kafa golünü Beşiktaş'a atan Kerem Aktürkoğlu, Albert Riera'dan (Ocak 2013) bu yana siyah-beyazlı ekibin filelerini bu şekilde havalandıran ilk Galatasaray oyuncusu oldu.
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