Galibiyetin ardından Galatasaray'dan Beşiktaş'a 'şarkılı' gönderme

14 Mart 2022 Pazartesi, 22:24

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. NEF Stadyumu'nda oynanan derbi maçı, sarı-kırmızılılar ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı.

Beşiktaş stadının önünde başlayan videoda sonrasında Beşiktaş Çarşısı, Beşiktaş İskelesi ve Beşiktaş meydanları görünürken arka plandaki 'sessizlik' vurgusu dikkat çekiyor. Ardından kararan ekranda Galatasaray logosu beliriyor ve bu esnada "Ararım seni her yerde" şarkısının melodisi yükselmeye başlıyor.