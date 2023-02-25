Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in 11'i belli oldu!

Beşiktaş, Süper Lig'in erteleme maçında kendi evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Şenol Güneş, zorlu mücadelede kullanacağı ilk 11'i belirledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 09:21
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in 11'i belli oldu!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligde yarın Antalyaspor’la oynayacakları erteleme maçının 11’ini netleştiriyor.

YENİ TRANSFERLER OYNAMAYACAK

Yeni transferler Aboubakar, Hadziahmetovic, Colley, Maxim ve Onur, statü gereği oynamayacak. Kart cezalısı Masuaku da yok.

Güneş sahaya Mert, Rosier, Saiss, Talha, Umut Meraş, Gedson, Salih, Ghezzal, N’Koudou, Dele Alli, Cenk Tosun 11’ini sürecek.


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