Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes'ten depremzedelere destek

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, siyah-beyazlı kulübün yardım kampanyasına katılarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için destek mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 22:12
Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes'ten depremzedelere destek
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyalarında çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, kulüpteki yardım toplama kampanyasına katıldı.

"GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ"

Portekizli futbolcu, yardım toplama kampanyasından bir fotoğraf paylaştı ve, "Gün birlik olma günü" ifadelerini kullandı.


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