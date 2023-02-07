Gazeteci Ökkeş Taşkın depremde yakınlarını kaybetti!

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 21:54

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 23:52

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 ili sarsan depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gazeteci Ökkeş Taşkın'ın ailesi Gaziantep'teki evlerinin yıkılması sonucunda enkaz altında kaldı. 40 saati aşan felaketin ardından bugünkü arama kurtarma çalışmalarında Taşkın'ın ailesinin hayatını kaybettiği öğrendildi.

Gazeteci Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef amcamın eşi ile iki çocuğunu, teyzem, eşi ve üç çocuğunu, dayımı depremde kaybettim. Ailemle aynı apartmanda olan bir amcam enkazdan sağ çıkarıldı, yengeme ulaşılmaya çalışıyor. Birçok arkadaşım ve yakınım halen enkaz altında, vefat haberleri geliyor…"

Maalesef amcamın eşi ile iki çocuğunu, teyzem, eşi ve üç çocuğunu, dayımı depremde kaybettim. Ailemle aynı apartmanda olan bir amcam enkazdan sağ çıkarıldı, yengeme ulaşılmaya çalışıyor. Birçok arkadaşım ve yakınım halen enkaz altında, vefat haberleri geliyor… — Ökkeş Taşkın (@okkestaskin) February 7, 2023

Cumhuriyet gazetesi olarak gazeteci Ökkeş Taşkın'ın acısını paylaşıyor, baş sağlığı diliyoruz.