Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: 'Stadyumumuzun locaları depremzedeler için hazır'
Süper Lig ekibi Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, yeşil-beyazlı kulübün stadyumundaki locaları Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden zarar gören yurttaşlar için hazırladıklarını duyurdu.
Spor kulüpleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden zarar gören yurttaşların yardımına koşmaya devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeşil-beyazlı kulübün stadyumundaki locaların depremzedeler için hazırlandığını duyurdu.
Özgökçen paylaşımında, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı stadyumumuzun localarında misafir edebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.
Depremden etkilenen vatandaşlarımızı stadyumumuzun localarında misafir edebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. pic.twitter.com/F1VHC6ZF5H— Fatih Özgökçen (@fatihozgokcen) February 7, 2023
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