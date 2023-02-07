Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: 'Stadyumumuzun locaları depremzedeler için hazır'

Süper Lig ekibi Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, yeşil-beyazlı kulübün stadyumundaki locaları Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden zarar gören yurttaşlar için hazırladıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 21:55
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: 'Stadyumumuzun locaları depremzedeler için hazır'
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Spor kulüpleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden zarar gören yurttaşların yardımına koşmaya devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeşil-beyazlı kulübün stadyumundaki locaların depremzedeler için hazırlandığını duyurdu.

Özgökçen paylaşımında, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı stadyumumuzun localarında misafir edebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.


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