Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal 4.5 ay sonra ilk 11'e döndü

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, uzun bir aranın ardından Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 18:38
Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal 4.5 ay sonra ilk 11'e döndü
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Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın 11'leri belli oldu.

Siyah beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra ilk 11'de yer aldı.

Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı.

Beşiktaş'ta ayrıca, N'Koudou Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Rachid Ghezzal

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Salih, Gedson, Redmond, Ghezzal, Muleka, Cenk 

Antalyaspor: Ataberk, Floranus, Bünyamin, Fernando, Güray, Mehmedi, Fredy, Ndao, Ömer, Ghacha, Veysel


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