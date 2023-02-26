Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal 4.5 ay sonra ilk 11'e döndü
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, uzun bir aranın ardından Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.
Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın 11'leri belli oldu.
Siyah beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra ilk 11'de yer aldı.
Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı.
Beşiktaş'ta ayrıca, N'Koudou Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.
Rachid Ghezzal
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Salih, Gedson, Redmond, Ghezzal, Muleka, Cenk
Antalyaspor: Ataberk, Floranus, Bünyamin, Fernando, Güray, Mehmedi, Fredy, Ndao, Ömer, Ghacha, Veysel
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