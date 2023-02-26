Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal 4.5 ay sonra ilk 11'e döndü

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 18:38

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 18:38

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın 11'leri belli oldu.

Siyah beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra ilk 11'de yer aldı.

Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı.

Beşiktaş'ta ayrıca, N'Koudou Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Rachid Ghezzal

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Salih, Gedson, Redmond, Ghezzal, Muleka, Cenk

Antalyaspor: Ataberk, Floranus, Bünyamin, Fernando, Güray, Mehmedi, Fredy, Ndao, Ömer, Ghacha, Veysel