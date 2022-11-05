Beşiktaş'ta Arthur Masuaku şoku

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, maç kadrosundan çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 20:49
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku şoku
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Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlanan Arthur Masuaku kadrodan çıkarıldı.

Cuma günü açıklanan kamp kadrosunda yer alan Demokratik Kongolu oyuncu, dizindeki kıkırdakta yaşadığı problem nedeniyle sağlık heyetiyle yapılan değerlendirmenin ardından maç kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş’ın derbideki ilk 11’i şu şekilde:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Umut, Josef, Gedson, Salih, N'Koudou, Cenk, Weghorst


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