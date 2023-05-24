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Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'dan Manchester United itirafı

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takıma transfer olmadan önce Avrupa kulüpleri ile görüştüğünü belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 16:47
Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'dan Manchester United itirafı
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Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekibe katılmadan önce görüştüğü takımları açıkladı.

Fransız basınından Canal+ Sport'a konuşan Aboubakar, "Beşiktaş ile anlaşmadan önce Manchester United ve Atletico Madrid ile de görüşme halindeydim. Görüşmelerin ardından Beşiktaş tarafına 'Bana istediğimi verirseniz, geri dönmek benim için sorun değil' dedim ve yeniden Beşiktaş'a döndüm" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 lig maçına çıkan 31 yaşındaki golcü, bu maçlarda 12 gol 1 asistlik performans gösterdi.


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