Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst söz verdi!

05 Ekim 2022 Çarşamba, 09:19

Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, Fenerbahçe derbisinde özellikle ikinci devrede sık sık pozisyona girmiş ve değerlendirememişti. Hollandalı yıldız, Giresunspor maçını iple çekiyor.

WEGHORST SUSKUNLUĞUNU BOZMAK İSTİYOR

Sporx'in haberine göre, bu sezon Beşiktaş'ta 8 maçta 3 gol 4 asistle dikkatleri üstüne çeken Weghorst, Giresunspor maçında gol atma sözü verdi. En son Sivasspor maçında ağları havalandıran ve Ankaragücü maçında asist yapan Weghorst, takımına maksimum katkı vermek istiyor.

ISMAEL'DEN WEGHORST UYARISI

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, orta saha oyuncularına Weghorst'u daha fazla beslemeleri için uyarılarda bulundu.

DAHA FAZLA POZİSYONA GİRMESİ SAĞLANACAK

Giresunspor maçında oynaması için seferberlik ilan edilen Rachid Ghezzal'ın da 11'de olmasıyla birlikte Weghorst'un daha fazla pozisyona girmesi hedefleniyor.