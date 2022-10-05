Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst söz verdi!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, Giresunspor karşılaşmasında gol atıp suskunluğunu bozmak istiyor.
Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, Fenerbahçe derbisinde özellikle ikinci devrede sık sık pozisyona girmiş ve değerlendirememişti. Hollandalı yıldız, Giresunspor maçını iple çekiyor.
WEGHORST SUSKUNLUĞUNU BOZMAK İSTİYOR
Sporx'in haberine göre, bu sezon Beşiktaş'ta 8 maçta 3 gol 4 asistle dikkatleri üstüne çeken Weghorst, Giresunspor maçında gol atma sözü verdi. En son Sivasspor maçında ağları havalandıran ve Ankaragücü maçında asist yapan Weghorst, takımına maksimum katkı vermek istiyor.
ISMAEL'DEN WEGHORST UYARISI
Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, orta saha oyuncularına Weghorst'u daha fazla beslemeleri için uyarılarda bulundu.
DAHA FAZLA POZİSYONA GİRMESİ SAĞLANACAK
Giresunspor maçında oynaması için seferberlik ilan edilen Rachid Ghezzal'ın da 11'de olmasıyla birlikte Weghorst'un daha fazla pozisyona girmesi hedefleniyor.
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