Beşiktaş'ta Davinson Sanchez beklemede

Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:35

Güncelleme: 29.08.2023 - 09:35

Beşiktaş stoper transferi için temaslarını hızlandırdı.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in listesinin ilk sırasında yer alan Davinson Sanchez’i kadrosuna katabilmek adına yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın, önceki gün 27 yaşındaki savunmacının takımı Tottenham’la bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Davinson Sanchez

İngiliz kulübünün henüz siyah-beyazlıların ödeyebileceğini belirttiği bonservis seviyesine inmediği kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin, Kolombiyalı stoperi almak için İngiltere’de transfer döneminin bitmesini ve Tottenham’ın fiyatta indirime gitmesini bekleyeceği ifade edildi.

İSPANYA'YA SICAK BAKIYOR

4.4 milyon Avro bonservis karşılığında kısa süre önce transfer edilen ancak beklentileri karşılamayan ve takımdaki yabancı kontenjanının açılması için kiralanması düşünülen Jean Onana ile iki İspanyol kulübünün ilgilendiği belirtildi. Kamerunlu futbolcunun, İspanya’da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

Jean Onana (sağda)

İlgilenen takımların Onana’nın 1.5 milyon Euro’luk maaşının tamamını ödemeye yanaşmadığı bildirildi. Öte yandan siyah-beyazlıların 24 yaşındaki oyuncusu Montero, Portekiz takımı Arouca’ya kiralandı.