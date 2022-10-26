Beşiktaşlı kaleci Emre Bilgin'den sürpriz karar!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan genç kaleci Emre Bilgin'in devre arasında takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin ile ilgili sürpriz bir gelişme meydana geldi.
KİRALIK GİTMEYE OLUMLU BAKIYOR
Fanatik'in haberine göre yetenekli kaleci, daha fazla forma şansı bulacağı bir kulübe kiralık olarak gitmeye olumlu bakıyor. Bilgin'in devre arasında takımdan ayrılabileceği kaydedildi.
SÜPER LİG'DEN TALİPLER VAR
Beşiktaş formasıyla 2 maça çıkan Emre Bilgin ile Süper Lig 'den ilgilenen kulüplerin olduğu öğrenildi.
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